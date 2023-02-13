المبرقع يلتقي كوادر العراق الرياضية في الإمارات

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، بكوكبة من الكوادر والكفاءات العراقية من الرياضيين والصحافيين والإعلاميين المقيمين في الإمارات، وذلك في مقر القنصلية العامة لجمهورية العراق بدبي، على هامش مشاركة المبرقع في القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت في دبي.

وحضر اللقاء، الدكتور أحمد الفتلاوي، ممثل مجلس وزراء العراق في القمة العالمية للحكومات بدبي، الأمين العام لشؤون المحافظات في المجلس، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير العراق في الإمارات، واماد عبد الحميد محمد، القنصل العام لقنصلية العراق بدبي.

وضمت كوكبة الكفاءات الرياضية العراقية، الدكتور جمال صالح وقاسم أبو حديد وحسن علي وعامر عبد الوهاب ونعمت عباس والدكتور صلاح العامري والدكتور عبد الرزاق الرماحي وعلي العاملي ونجم محمد، والزملاء، الصحافي العربي المعروف محمد الجوكر، وسامي إمام وباسم الفضلي وياسر وليد وعلي شدهان.

وشهد اللقاء نقاشات هادئة، وطرح أفكار وتصورات شتى، تتعلق في مجملها بشؤون الشباب والرياضة في العراق، استمع إليها المبرقع بكل اهتمام، وحرص وإصغاء، واعداً بتنفيذ ما يتعلق باختصاصات ومهام وواجبات وزارة الشباب والرياضة، مبدياً سعادته الغامرة بلقاء كوكبة كفاءات العراق، مقدماً الشكر إلى سفير العراق في الإمارات، وإلى القنصل العام، على احتضان اللقاء في قنصلية العراق بدبي، باعتبارها «بيت كل العراقيين».

ودعا جميع الحضور في اللقاء، إلى ضرورة تعزيز أواصر العلاقة والأخوة مع الأشقاء في الإمارات، بما يعود بالخير على شباب ورياضة البلدين، عبر العمل على تبادل الخبرات، والاستفادة المتبادلة من أهل الاختصاص والخبرة في مختلف الجوانب الرياضية والشبابية.

وتسلم أحمد المبرقع، قميص منتخب العراق الأول لكرة القدم، حاملاً «تواقيع» كفاءات العراق، مقدماً من الكابتن نعمت عباس، المدرب العراقي المعروف، فيما بادر الزميل الصحافي العربي الكبير، محمد الجوكر، بتقديم 4 نسخ من إصداره الأخير «شيبتني كأس الخليج»، إلى الدكتور أحمد الفتلاوي، وأحمد المبرقع، والدكتور مظفر الجبوري، واماد عبد الحميد محمد، بينما قدم الدكتور عبد الرزاق الرماحي، نسخة من إصداره الخاص بانتقاء وإعداد الموهوبين في الألعاب الرياضية، إلى أحمد المبرقع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز