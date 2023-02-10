كريستيانو رونالدو يعلق على «السوبر هاتريك» مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن سعادته بتحقيق الفوز على الوحدة، في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي، وتسجيله لأربعة أهداف "سوبر هاتريك".

وقال رونالدو في تصريحات بعد المباراة: "سعيد بتسجيل أهداف اليوم، ولكن ما يسعدني أكثر أنني نجحت في مساعدة زملائي على الفوز".

وأضاف: "الفريق كان جيداً ولعبنا بشكل مميز، سعيد بتسجيلي سوبر هاتريك ولكن الشيء الأهم هو أننا في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري".

ومنح رونالدو فريقه النصر ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري، بعدما تكفل وحده بتسجيل أهداف العالمي في شباك الوحدة، وجاء أول هدفين لرونالدو في الشوط الأول بالدقيقة 21 من تسديدة على يسار حارس الوحدة، وفي الدقيقة 40 بعد استغلال تمريرة ساحرة من سامي النجعي، وأضاف "الدون" هدفين في الشوط الثاني بالدقيقة 53 من ركلة جزاء، والدقيقة 61 بعدما انفرد بحارس الوحدة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، جمعها من 16 مباراة، حيث فاز 11 وتعادل 4 وخسر مباراة واحدة، ويتواجد في الوصافة فريق الشباب بنفس الرصيد، ولكن النصر يتصدر بفضل فارق الأهداف، أما الاتحاد يأتي ثالثاً برصيد 34 نقطة، ويليه الهلال برصيد 32 نقطة.

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