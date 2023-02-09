الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يقود النصر للتقدم على الوحدة بثنائية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول من مباراة الوحدة، بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر على الوحدة في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ليضع العالمي في المقدمة.

وجاء هدف رونالدو الأول من تصويبة بقدمه اليسرى في الزاوية العكسية لحارس الوحدة، بعدما استلم تمريرة رائعة من لاعب الوسط عبدالرحمن غريب داخل منطقة الجزاء.

ولم يكتف رونالدو بهذا الهدف حيث أضاف الثاني للنصر قبل نهاية أحداث الشوط الأول، تحديداً في الدقيقة 40، بعدما استقبل تمريرة من سامي النجعي وسدد أرضية قوية، فشل حارس الوحدة في التعامل معها.

واعتمد رودي جارسيا مدرب النصر على رونالدو في الخط الهجومي أمام الوحدة، في ظل غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب الإيقاف.

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