برشلونة يضع أمرابط ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن اسم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، عاد وتم طرحه بقوة داخل جدران نادي برشلونة لضمه في الصيف المقبل، بعدما فشلت محاولات التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، فإن مدير كرة القدم في برشلونة ماتيو أليماني، حدد قائمة أولويات النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي، وشملت ضم الثلاثي يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد، وسفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، وفيتور روكي لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يتشبَّث بإتمام صفقة أمرابط في الصيف، بعد فشل ضمه مؤخراً على سبيل الإعارة مقابل مبلغ 3 ملايين يورو يحصل عليه فيورنتينا، مع أحقية شرائه بعد فترة الإعارة مقابل 37 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيضطر مرة أخرى لمجالسة مسؤولي فيورنتينا، للتفاوض على ضم أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن سبب فشل صفقة انضمام أمرابط لبرشلونة في يناير الماضي، يعود إلى رفض فيورنتينا التخلي عن خدمات اللاعب، رغم رغبته الكبيرة في الرحيل للنادي الكتالوني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز