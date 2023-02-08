محمود الخطيب: الفوز على ريال مدريد لن يكون معجزة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، حواراً صحفياً مع صحيفة "ماركا" الإسبانية المعروفة، تحدث خلاله عن المباراة المنتظرة بين ناديه وبطل أوروبا ريال مدريد، الليلة، مشيراً إلى أنه حال فوز ممثل مصر على الميرنغي لن يكون الأمر بمثابة المعجزة.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وقال الخطيب: "آمل أن تكون مباراة ممتعة لمشاهدتها، ريال مدريد لديه أفضل اللاعبين في العالم، وكارلو أنشيلوتي مدرب ناجح للغاية، لكن في الأهلي تعودنا على المباريات التاريخية، لدينا مدرب رائع وهو مارسيل كولر، ولاعبون ذو خبرة، وهذه ثامن مشاركاتنا في كأس العالم للأندية".

ورد الخطيب على سؤال بخصوص سبب إطلاق اسم مباراة القرن على لقاء الأهلي وريال مدريد، حيث قال: "ريال مدريد نادي القرن في أوروبا والنادي صاحب أكثر الألقاب القارية في العالم، والأهلي هو نادي القرن في إفريقيا ونحن في المركز الثاني من حيث الألقاب القارية، ويتمتع الناديان بقاعدة جماهيرية كبيرة، ريال مدريد نادٍ كبير للغاية وله تاريخ، ونحن سعداء للغاية لأننا قادرون على اللعب ضده".

وأكمل: "نحترم خصمنا كثيراً، لكننا نؤمن بأنفسنا، سنلعب من أجل الفوز وإذا فزنا بالمباراة لن تكون معجزة بل ستكون بسبب مزايا الفريق، بالنسبة لي الأهلي هو نادي حياتي، لا شيء يجعلني أسعد من رؤية نجاح الأهلي، لكني أتابع ريال مدريد كما هو الحال دائماً، مازلت أتذكر ألفريدو دي ستيفانو لقد كان من أفضل اللاعبين في التاريخ وهو أحد أساطير ريال مدريد، لقد دُعيت لحضور حفل في سانتياغو برنابيو بالثمانينيات مع بعض أفضل اللاعبين في إفريقيا، مثل روجر ميلا من الكاميرون، وعزيز بودربالة من المغرب، وساليف كيتا من مالي، كانت فرصة رائعة للقاء دي ستيفانو وأساطير ريال مدريد العظماء مثل بوشكاش".

وأردف: "سيكون أمراً رائعاً أن يكون لديك لاعب من ريال مدريد، لكن لنكن واقعيين، الأندية الإفريقية لا تملك القدرة المالية للتعاقد مع لاعبين يلعبون على هذا المستوى في أوروبا، بالطبع أنا معجب بكريم بنزيما ولوكا مودريتش كثيراً".

وعن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قال الخطيب: "كونه مسؤولاً عن مؤسسة عظيمة مثل ريال مدريد يعني أنه رئيس ناجح للغاية، أنا معجب به كثيراً لأنه يبحث دائماً عن الأفضل لناديه، وأيضاً مالياً لديه أسلوبه الفريد ويتطلع دائماً للمستقبل، بالتأكيد سيكون من الرائع مقابلته وزيادة التعاون بين الناديين".

وبخصوص التشابه بين جماهير الأهلي ونظيرتها في ريال مدريد، قال الخطيب: "كلاهما يحب أنديته ويدعمها في السراء والضراء، جماهير الأهلي هم شركاؤنا في النجاح".

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