مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مواجهة ريال مدريد الليلة.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويدفع كولر بالثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في خط الوسط، على أن يقود طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو خط الهجوم، بحسب ما ذكرته تقارير مصرية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي بالكامل أمام ريال مدريد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما انتصر الأخير على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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