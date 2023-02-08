الوليد بن طلال يكافئ نجوم الهلال بمليون ريال لكل لاعب

المصدر: البيان

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أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيزعن تقديم مليون ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الوليد بن طلال على حسابه في "تويتر": "نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب، وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".

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