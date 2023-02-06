بسبب الزلزال.. تعليق النشاط الرياضي في سوريا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقرر تعليق النشاط الرياضي والفعاليات الرياضية في سوريا لحين إشعار آخر، بسبب الزلزال الذي ضربها اليوم الإثنين، وأسفر عن العديد من الخسائر.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، فإن الاتحاد الرياضي العام في سوريا أعلن تعليق النشاط الرياضي لتكريس جميع الجهود من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال، الذي تعرضت له سوريا.

وجاء قرار الاتحاد الرياضي العام في سوريا، لمتابعة مساعدة المتضررين حيث أنه تم وضع جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية، وجميع الكوادر والفرق الرياضية والمتطوعين، تحت تصرف الوحدات الإدارية، لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للمتضررين من الزلزال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز