‎‫ أليو ديانج: الحلم أصبح حقيقة بمواجهة ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عبر لاعب وسط الأهلي المصري، المالي أليو ديانج، عن سعادته بعد تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في دولة المغرب، مشيراً إلى أن مواجهة ريال مدريد تعتبر بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة.

وقال ديانج في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "سعيد جداً بسبب التأهل لنصف النهائي لأننا سنواجه أبطال أوروبا".

وتابع: "مواجهة ريال مدريد هي مباراة الحلم، إذا كنت أخبرتنا أننا سنلعب أمام ريال مدريد كنا سنقول مجنوناً بالطبع، لكن الآن الأمر أصبح حقيقة وسنلعب ضده".

وأكمل: "سنذهب للاستمتاع في أعلى مستوى وسنرى ما سيحدث، لا يوجد ضغوطات سنلعب المباراة بالطريقة التي علينا القيام بها".

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكان الأهلي تخطي في هذه النسخة من مونديال الأندية عقبتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي (0/3)، ثم سياتل ساوندرز الأمريكي (0/1).

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