تعليق رونالدو على أولى أهدافه مع النصر

المصدر: وكالات

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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً إلى ضفوف النصر السعودي أولى أهدافه مع العالمي في مباراته ضد الفتح في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وعلق النجم البرتغالي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الهدف بالقول: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبالجهد الكبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!".

وسجل الفتح أولا بقدم كريستيان تيلو، ثم عدل النصر من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثم سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني، وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء.

ونشر حساب دوري روشن السعودي على "تويتر" فيديو لهدف الدون، ليعود النصر إلى الصدارة برصيد 34 نقطة متساويا مع الشباب ولكن متفوقا عليه بفارق الأهداف.

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