قمة عربية بين الوداد والهلال في مونديال الأندية اليوم

المصدر: الرباط - أ ف ب

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يشهد مونديال الأندية لكرة القدم في المغرب، مواجهة عربية، اليوم، بين الوداد المغربي بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، في قمة نارية بالرباط ضمن مباريات الدور الثاني للبطولة، فيما يسعى الأهلي المصري إلى تأكيد انطلاقته القوية بمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف في طنجة.

ويلتقي الفائز في مواجهة الوداد والهلال مع فلامنغو البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز في مواجهة الأهلي وسياتل مع ريال مدريد.

ويأمل الوداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي الهلال ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية، ويقود الفريق مدربه الجديد التونسي المهدي النفطي الذي أعاده إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين أمام الجيش الملكي وشباب المحمدية فحقق الفوز 4 مرات في مبارياته الست الأخيرة بالدوري، وبات على بعد نقطتين من المتصدر. وتوج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه بإشراف مدربه وليد الركراكي الذي نقل نجاحه إلى منتخب بلاده في المونديال.

والتقى الهلال والوداد أربع مرات سابقة، 3 منها في بطولة الأندية العربية، وواحدة في بطولة النخبة الدولية، وانتهت المواجهات بفوز الهلال في مباراتين والوداد في واحدة وتعادل الفريقين في مباراة. ويأمل الهلال في مشاركته الثالثة توالياً في المونديال تكرار إنجاز النسختين الأخيرتين على الأقل عندما حل رابعاً.

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