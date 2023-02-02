الاتحاد السعودي يتغزل في حمد الله ويجدد عقده حتى 2025

المصدر: وكالات

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تعاونه وانسجامه مع زملائه إضافة إلى المستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الأرقام التهديفية، كل هذه العوامل استدعت إدارة نادي الاتحاد السعودي لتجديد عقد المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة موسمين حتى 2025.

وقال الاتحاد في حسابه على تويتر "يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة الاستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب عبد الرزاق حمدالله لمدة موسمين".

وامتدح رئيس النادي "اللاعب من حيث تعاونه وانسجامه مع زملائه والمستويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة الأرقام التهديفية"، متمنياً "له ولزملائه التوفيق في إسعاد كافة الجماهير الاتحادية الوفية".

وكان حمد الله انضم لصفوف الاتحاد في شتاء 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ عقده مع النصر.

وقاد ابن الـ32 عاماً الاتحاد لتحقيق لقب الكأس السوبر السعودية بعدما سجل هدفي الفوز في المباراة النهائية ضد الفيحاء، مانحاً فريقه لقبه الأول منذ قرابة 5 أعوام وتحديداً منذ 12مايو 2018 عندما توج بطلاً لمسابقة كأس الملك على حساب الفيصلي.

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