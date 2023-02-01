رسمياً..السعودية تفوز بشرف استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسمياً فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب أوزبكستان والهند وإيران، ومنح قطر استضافة كأس آسيا 2023 .

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسميا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وكانت اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، قبل انسحابها جميعا.

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