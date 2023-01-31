ميتيالاند الدنماركي يعلن تعاقده مع المصري عاشور حتى 2027

المصدر: د ب ا

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أعلن ميتيالاند المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنماركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك المصري.

وأضاف النادي عبر موقعه على الإنترنت "توصل ميتيالاند والزمالك لاتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط إمام عاشور بعقد ينتهي في صيف 2027".

وأضاف النادي أن عاشور البالغ عمره 24 عاما "لاعب وسط ديناميكي وقوي وجريء وفاز مع الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز اخر موسمين وبدأ المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية العام الماضي عندما خسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام السنغال في الكاميرون".

وخاض عاشور أكثر من مئة مباراة مع الزمالك وتسع مع المنتخب المصري.

وبات عاشور ثاني مصري في تاريخ الدوري الدنماركي بعد محمد زيدان لاعب ميتيالاند أيضا لكن في بداية الألفية الحالية.

ووجه زيدان كلمة إلى عاشور عبر موقع ميتيالاند وتمنى له التوفيق في مسيرته الجديدة مع النادي الدنماركي.

ومن المنتظر أن ينضم عاشور إلى زملائه الجديد خلال المعسكر التدريبي الحالي في البرتغال.

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