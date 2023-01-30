قطر تمدد صلاحية بطاقة «هيّا» لمدة عام

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، عبر موقعها وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد صلاحية بطاقة «هيّا» بحيث تتيح لحامليها دخول البلاد والانتقال منها وإليها لمدة لعام كامل، وذلك إضافة لاصطحاب 3 من أفراد العائلة أو الأصدقاء.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه سيتم السماح لحاملي بطاقة "هيا" من الزوار بدخول دولة قطر اعتباراً من اليوم وحتى 24 يناير 2024. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي وفقاً لمجموعة من الضوابط تشمل إثبات حجز فندقي مؤكد، أو إثبات استضافة من قبل الأهل أو الأصدقاء صادر من منصة هيا، وألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن ثلاثة أشهر، إلى جانب الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة، وتذكرة سفر "ذهاب وعودة".

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