بعد أقل من أسبوع على إقالته .. الزمالك يبحث عودة فيريرا

المصدر: البيان

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يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اجتماعا حاسما اليوم الاثنين، من أجل مناقشة عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مرة أخرى.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه: «أسامة نبيه، المدير الفني الحالي للفريق، هو صاحب مبادرة عودة فيريرا لتولي قيادة الفريق مرة أخرى، خاصة أن نبيه، أحد أبناء القلعة البيضاء المخلصين الذين لا يتأخرون على تلبية نداء النادي في أي موقع».

وأوضح منصور: «الأزمة بين فيريرا وأسامة نبيه كانت تتمثل في الثلاثي الأجانب المساعد، كانوا “بيوقعوا” بين الثنائي، ولكن مع رحيلهم لا توجد أزمة في عودة فيريرا، وعمل أسامة نبيه مدربا عاما معه، وأحمد عبدالمقصود مدربا مساعدا».

وعلق أسامة نبيه على إمكانية عودة فيريرا، لتدريب الفريق الأبيض، قائلا: «البروف واحد فقط، والكل يعلم تاريخه الكبير في عالم التدريب داخل مصر وفي العالم، ولا أخجل من العمل معه، وتعلمت منه الكثير خلال تواجده مع نادي الزمالك».

يذكر أن أسامة نبيه قاد الزمالك للفوز على فيوتشر بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ليصل الفريق الأبيض للنقطة 29 بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأعلن الزمالك انفصاله عن مدربه البرتغالي بعدما عمق غزل المحلة جراحه بالفوز عليه 2-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الزمالك في موقعه الرسمي على الإنترنت "تقرر توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية. تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول".

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