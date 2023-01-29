الاتحاد المصري يمنع التعامل مع رئيس الزمالك ويحيله على لجنة الانضباط

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاحد إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس الإدارة إلى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بيانا رسميا عقب اجتماعه الطارئ تضمن قرارات عدة ابرزها "مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك تجاه مجلس ادارة الاتحاد".

وأعلن الاتحاد رفضه قبول اعتذار لجنة الانضباط "والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة"، مشيرا في بيانه الى أن تواجد لجنة الانضباط "يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات".

وكانت لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح اعلنت استقالتها الخميس الماضي عقب التصريحات المسيئة من رئيس نادي الزمالك عبر قناة ناديه تجاه اللجنة بسبب طلبها مثوله للتحقيق في الشكوي المقدمة من النادي الاهلي تجاه تجاوزته ضد مجلس ادارة النادي ولاعبيه عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة في المرحلة الرابعة عشرة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الموافقة على طلب وزير الرياضة أشرف صبحي بتسوية مستحقات الثنائي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ الرئيس السابق للجنة الحكام المصرية، بعد مراجعة الجهة الادارية.



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