30 مليون دولار جوائز موسم الجيمرز الثاني للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن موعد النسخة الثانية من موسم الجيمرز، والذي تحتضنه السعودية على مدى 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو المقبل في مدينة الرياض.

وذلك بعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي، وشهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر، ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية.

وكشف الاتحاد السعودي، أن النسخة الثانية ستكون أكبر وأضخم وأكثر تنوعاً، إن كان من ناحية عدد بطولات الرياضات الإلكترونية أم الحفلات الموسيقية أم الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

كما أكد الاتحاد أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية، وستتخطى الجوائز حاجز 30 مليون دولار، ما يعادل تقريباً ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي، وسيكون الموسم الثاني تحت مسمى «موسم الجيمرز.. أرض الأبطال».

وكان الموسم الأول، قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا في بطولات متعددة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالميًا، وقدمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار، وسيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: «في العام الماضي حقق موسم الجيمرز نجاحًا استثنائيًا وصل صداه إلى جميع أنحاء العالم، وجمع حوالي 400 من أبرز لاعبي الرياضات الإلكترونية العالميين وعشاق الألعاب الإلكترونية من أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم في قلب السعودية».

ومن جهته، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: «موسم الجيمرز تجسيد للرؤية الطموحة للارتقاء بمنظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة نحو آفاق جديدة، وتعزيز مكاناتها كمركز عالمي رائد لاستكشاف الإمكانات الكاملة للرياضات والألعاب الإلكترونية».

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