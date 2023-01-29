رونالدو يدعو أصدقاءه في اليونايتد إلى حفل وداع في الرياض

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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دعا كريستيانو رونالدو، بعض أصدقائه في مانشستر يونايتد لقضاء إجازة في البرتغال أو في العاصمة السعودية الرياض، والانضمام إليه في حفل وداع مناسب، بعدما خرج من اليونايتد، عندما كان مع منتخب البرتغال في كأس العالم للكرة في قطر 2022، ولم تتح له الفرصة لتوديع زملائه في الفريق.

وكشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن رونالدو، على اتصال مع أقرب أصدقائه في مانشستر يونايتد حالياً، لمحاولة ترتيب زيارتهم إلى البرتغال أو إلى المملكة العربية السعودية.

وكان رونالدو، قد غادر يونايتد في نوفمبر 2022، بعد انتقاده للنادي الإنجليزي في مقابلة مع بيرس مورغان، ووقع صفقة بقيمة 170 مليون جنيه استرليني سنوياً مع نادي النصر السعودي، لتكون أغنى صفقة كرة قدم على الإطلاق.

ويمتلك رونالدو (37 عاماً)، منزلاً فاخراً مبنياً على مشارف لشبونة، وأرسل رسالة نصية إلى بعض أصدقائه في يونايتد حول الاجتماع معاً خلال الصيف، كما سأل عما إذا كانوا مهتمين بمشاهدته وهو يلعب لفريقه الجديد في الشرق الأوسط، إذا سمحت الجداول الزمنية بذلك.

وقال أحد المطلعين في يونايتد: «لا يزال هناك عدد قليل من الفتيان هنا لا يملكون سوى الاحترام لرونالدو، وكانوا حزينين على رحيله، لأنهم لم يودعوه أبداً بشكل مناسب».

وأوضحت الصحيفة، أن من الأسماء التي تواصل معها رونالدو كل من هاري ماغواير، برونو فرنانديز، كاسيميرو ورافائيل فاران.

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