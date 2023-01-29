لماذا خطف الأهلي المصري قندوسي من الزمالك في الأمتار الأخيرة؟

المصدر: البيان

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نجح الأهلي المصري في حسم صفقة انضمام الجزائري أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف من غريمه التقليدي الزمالك المصري في اللحظات الأخيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري وذلك لتدعيم صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية التي سيستهلها الأربعاء المقبل بلقاء أوكلاند سيتي في المغرب.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

ووفق وسائل إعلاك مصرية يرجع فوز الأهلي بالصفقة لعدة أسباب منها المقابل المادي الذي فاق المقدم من الزمالك إلى جانب رغبة اللاعب في اللعب للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان الإعلامي مهيب عبد الهادي، قد كشف عن اقتراب أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف من الانضمام للنادى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يتفاوض والأهلي يتعاقد في حالة انضمام قندوسي".

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