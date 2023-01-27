حمد الله ورومارينهو يخطفان الأضواء من رونالدو في السوبر السعودي

المصدر: وام

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بعد انتصار واحد له مع الفريق، لم يكن الظهور الثاني للنجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي على قدر طموحات اللاعب وآمال جماهير النصر حيث فشل اللاعب في التسجيل في أول اختبار كبير له مع الفريق، وفقد فرصة المنافسة على أول بطولة مع النصر.

وخلال مشاركته الرسمية الثانية مع النصر مساء أمس ، لم ينجح رونالدو مجددا في هز الشباك وخسر مع فريقه أمام اتحاد جدة 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي على استاد "الملك فهد" الدولي بالعاصمة الرياض.

وكانت جماهير النصر تمني نفسها بأن يقود رونالدو الفريق للفوز على ضيفه الاتحاد والتأهل لنهائي المسابقة أملا في أن يحرز النصر أول ألقابه بقيادة النجم البرتغالي.

ولكن الهزيمة بددت آمال الفريق وجماهيره وأرجأت التتويج الأول لرونالدو مع النصر إلى وقت لاحق.

ويلتقي الاتحاد في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفيحاء، الذي تغلب على الهلال 1-0 في المباراة الأخرى بنصف النهائي.

وخلال مباراة الأمس، حقق المهاجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله رقما قياسيا جديدا بتسجيل هدف لاتحاد جدة في مرمى فريقه السابق؛ حيث رفع اللاعب رصيده إلى 3 أهداف في تاريخ السوبر السعودي وأصبح الهداف التاريخي للبطولة حتى الآن.

وسبق للاعب أن سجل هدفين بقميص فريقه السابق النصر، وذلك في شباك التعاون والهلال خلال نسختين سابقتين من البطولة.

كما شهدت المباراة أمس تألق اللاعب البرازيلي رومارينهو مجددا مع الاتحاد في مواجهة النصر ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة؛ حيث سجل الهدف الأول للفريق وصنع الهدفين الآخرين ليكون بهذا قد ساهم في 10 أهداف على مدار مشاركاته مع الاتحاد أمام النصر.

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