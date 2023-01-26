الهلال يؤكد التزامه بملاحظات «كاف»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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خاطب نادي الهلال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف» لتعديل قراره بشأن إقامة مباريات فريق الكرة بمرحلة الذهاب في دور المجموعات بدون جمهور.

وأكد النادي التزامه بتنفيذ ملاحظات «كاف» الخاصة بالاستاد، قبل موعد المباراة المقررة 18 فبراير المقبل، ورفعه للمستوى الثالث من المعايير المطلوبة للسماح بخوض المباريات الأفريقية عليه بحضور جماهيره، وكشف الهلال، ومن خلال الصور، أنه أكمل عدد مقاعد البدلاء إلى 21 مقعداً بدلاً من 18، كما أكمل تركيب ألفي كرسي جديد، بدلاً عن ألفي كرسي كانت تلفت خلال المرحلة السابقة.

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