ماذا قال رونالدو بعد مباراته التي لم يسجل فيها مع النصر؟

المصدر: وكالات

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علق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على مباراته الرسمية الأولى مع نادي النصر السعودي، معبرا عن إعجابه بالفريق.

وقال رونالدو عقب انتهاء المباراة بالفوز على نادي الاتفاق، الأحد، "المباراة الأولى، أول فوز - أحسنتم يا رفاق".

وعبر في منشور على تويتر، الاثنين، أرفقه بصور من المباراة عن شكره "لجميع المشجعين على الدعم الرائع".

وعجز النجم البرتغالي عن هز الشباك بأولى مبارياته الرسمية في السعودية مع ناديه النصر الذي حقق فوزا بهدف وحيد على الاتفاق، بالجولة الـ14 من الدوري، الأحد.

وشارك رونالدو (37 عاما)، أساسيا من بداية اللقاء، لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف بالمباراة التي ترقبها كثيرون.

وأحرز البرازيلي، أندرسون تاليسكا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

واحتشدت مدرجات ملعب "مرسول بارك" بالجماهير واستمتعت بلمسات رونالدو، الذي ارتدى شارة القيادة بمباراته الأولى، وخاصة المراوغة على طريقته الخاصة لنجم الاتفاق، سعيد المولد، إلا أن تسديدته بعدها لم تسفر عن هدف.

وجاءت مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين، التي فرضت عليه عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي نتيجة تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق في أبريل الماضي.

وأرجأ هذا الإيقاف بداية نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق مع فريقه الجديد، وحرمه من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الحالي قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.

ولم يخسر النصر أي مباراة في آخر 12 مرحلة، حيث فاز في 9 وتعادل في 3 كان آخرها أمام الشباب.

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