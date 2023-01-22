الليلة الظهور الأول لرونالدو مع النصر..تعرف على أرقام العالمي في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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ينتظر عشاق نادي النصر السعودي على أحر من الجمر ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص "العالمي" في أول مباراة له في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو أول مباراة له مع نادي النصر أمام ضيفه الاتفاق، مساء اليوم على استاد "مرسول بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، بعد أن أنهى عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووقع كريستيانو رونالدو (37 عاما) على عقد مع نادي النصر نهاية ديسمبر 2022، لمدة عامين ونصف العام حتى صيف 2025، مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية.

وحطم رونالدو "صاروخ ماديرا" الكثير من الأرقام القياسية، وفاز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية، مثل الفوز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، والفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وهو الهداف التاريخي للبطولة "للتشامبيونز ليغ"، والهداف التاريخي أيضا لنادي ريال مدريد العريق ومنتخبب بلاده والعالم، وأكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ كرة القدم.

وسينتظر متابعو الأرقام القياسية والألقاب، ما سيسجله رونالدو في الدوري السعودي بقميص النصر "العالمي".

وفي ما يلي الأرقام القياسية للدوري السعودي، التي يمكن أن يحطمها، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنها:

الهداف التاريخي للدوري السعودي

يعد مهاجم الأخضر المعتزل ماجد عبد الله الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة على مر التاريخ، برصيد 189 هدفا خلال 194 مباراة.

وأقرب المنافسين له، هو عبيد الدوسري، صاحب المركز العاشر، برصيد 93 هدفا.

أكثر هدافي الدوري السعودي إحرازاً للأهداف في موسم واحد:

يملك هذا الرقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ أحرز 34 هدفا، في الموسم (2018-2019)، يمكن للنجم البرتغالي تحطيمه.

هداف الموسم الجاري:

سيبدأ رونالدو الموسم في منتصفه، ولكن هناك احتمالية لاحتلال المركز الأول في ترتيب الهدافين، الذي يتصدره في الوقت الحالي زميله في النصر، البرازيلي تاليسكا برصيد 11 هدفا.

أكثر من سجل في مباراة واحدة:

يعتبر سامي الجابر أكثر من سجل في مباراة واحدة بالدوري السعودي، فقد هز شباك الهلال 6 مرات، في المباراة أمام الرائد عام 1990.

أما الأجنبي الأكثر تسجيلا في مباراة واحدة، فهو دجانيني تافاريس، لاعب الأهلي السابق، الذي أحرز خمسة أهداف في مرمى نادي أُحد.

وسبق لكريستيانو رونالدو أن سجل 5 أهداف في مباراة واحدة، لذا يمكنه تكرار ذلك.

أفضل بداية في الدوري السعودي:

صاحب البداية الأفضل، هو المغربي عبد الكريم بن هنية، لاعب الوحدة السابق، الذي سجل أربعة أهداف في أول مواجهة له في المسابقة ضد نادي الفتح، فهل سيتمكن رونالدو من هز الشباك في ظهوره الأول وكم مرة؟

أكثر برتغالي تهديفا في الدوري السعودي:

شارك العديد من اللاعبين البرتغاليين في المسابقة. كان الأكثر تسجيلا هو فابيو آبرو، لاعب الباطن السابق، بواقع 25 هدفا، ومن المتوقع أن يحطم رونالدو رقم مواطنه.

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