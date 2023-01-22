بعد الهزيمة من الأهلي .. استقالة أمير مرتضى منصور من الزمالك

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك تقدم باستقالته من منصبه بعد الخسارة من النادي الأهلي.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أمير مرتضى منصور أبلغ اللاعبين بعد مباراة القمة برحيله من منصبه بالنادي".

وهز محمود عبد المنعم (كهربا) وبديله محمد شريف الشباك ليفوز الأهلي 3-صفر على غريمه الزمالك حامل اللقب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم السبت.

وبعد شوط أول ممل من الفريقين، لعب حمدي فتحي دور الساحر في صفوف الأهلي حيث ساهم في الأهداف الثلاثة.

وافتتح كهربا التسجيل للأهلي بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 61.

وسلم كهربا الراية إلى شريف الذي احتفل بهدفه رقم 50 مع الأهلي في الدقيقة 75 قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة من 14 مباراة في الصدارة متفوقا بأربع نقاط على فيوتشر ثاني الترتيب.

وتراجع الزمالك حامل اللقب إلى المركز الرابع وله 26 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بيراميدز.

وقال فتحي لشبكة أون تايم سبورت "فوز مستحق، ولعبنا بقوة، وإذا لعبنا بهذا الشكل سويا سنفوز بكل المباريات".

واضطر مارسيل كولر مدرب الأهلي لإجراء تغييرات في خط دفاعه مع غياب جميع الثلاثي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي.

وشارك الوافد الجديد خالد عبد الفتاح القادم على سبيل الإعارة من سموحة في قلب الدفاع بجوار عمرو ربيعة.

واستمر المخضرم محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر للزمالك في ظل غياب الثنائي عبد الله جمعة وأحمد أبو الفتوح.

وانطلق أحمد عبد القادر في الناحية اليسرى ومرر كرة إلى محمد مجدي (قفشة) الذي سددها فوق العارضة في الدقيقة 19 في أول فرصة للأهلي.

ودخل الزمالك أجواء المباراة وسدد نبيل عماد (دونجا) كرة رائعة أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وكاد الأهلي أن ينتزع التقدم في نهاية الشوط الأول عندما مرر قفشة كرة مرت من أسفل قدم فتحي لتمر بطيئة وتصطدم بالقائم دون تدخل من محمد عواد حارس الزمالك.

افتتح الأهلي الشوط الثاني بتسديدة قوية من الظهير الأيمن محمد هاني أبعدها عواد بصعوبة.

ووضحت تعليمات السويسري كولر إلى فتحي بالانطلاق خلف دفاع الزمالك عندما يملك الأهلي الكرة في وسط الملعب.

وبالفعل أرسل حسين الشحات تمريرة طويلة إلى فتحي الذي استقبلها بكتفه ثم لعبها برأسه إلى كهربا ليهز الشباك بضربة رأس من مدى قريب ويحرز هدفه الثاني في مباراتين بعد تسجيله أمام سموحة في كأس مصر الأسبوع الماضي وهي المباراة التي صنع فيها هدفين أيضا.

وتأتي مشاركة كهربا مع الأهلي في التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي بعد انتهاء إيقافه لستة أشهر بسبب مشكلة فسخ تعاقده مع الزمالك.

وتقدم الزمالك بشكوى أخرى ضد لاعبه السابق لعدم تسديده قيمة الغرامة التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضية.

وشارك شريف بدلا من كهربا الذي واصل إبلاغ زميله "ستحرز هدفا".

وبالفعل تحققت نبوءة كهربا عندما مرر هاني كرة من الناحية اليمنى إلى فتحي لكن الكرة مرت أسفل قدمه لتصطدم في حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ثم في فتحي لتتهيأ أمام شريف ليسدد على يمين عواد.

وأدخل البرتغالي جيزوالدو فيريرا عدة تغييرات على تشكيلة الزمالك لكن بدون جديد حيث لم يشكل حامل اللقب خطورة على مرمى الشناوي.

ومن هجمة أخرى مشابهة انطلق فتحي في الناحية اليسرى ولحق بالكرة قبل خروجها إلى ضربة مرمى ومررها من بين قدمي إمام عاشور إلى علي معلول الذي حولها إلى شريف ليسددها في سقف المرمى.

وسيكون فيريرا تحت الضغط مع استمرار النتائج المخيبة للزمالك إذ حصد نقطتين فقط من آخر أربع مباريات في الدوري، كما ودع كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز الأسبوع الماضي

فيما أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه قدم مباراة مميزة جدا وانتهت بالفوز المستحق على حساب الزمالك.

وقال كولر في مؤتمر صحفي إن فريقه أضاع أكثر من فرصة وكان يمكن أن يزيد عدد الأهداف.

وأضاف:" أضعنا أكثر من فرصة، وكان باستطاعة اللاعبين التسجيل أكثر من هدف وذلك بسبب قلة الهدوء لدى اللاعبين".

وأوضح: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وسرعة نقل الكرة في ظهر دفاعات الزمالك لصناعة فرص أكثر، وهو ما استطعنا تنفيذه".

وتابع كولر:" سعيد جدا بتسجيل كهربا للمرة الثانية على التوالي، وسعيد أكثر بتسجيل شريف هدفين رفع بهما جميع الضغوط من على عاتقه".

وقال:" لا أنظر لمنافس بعينه، ولديَّ أهمية كبيرة لكل مباراة وليس لفريق بعينه، خصوصًا أن بعض مبارياتنا أمام منافسين في آخر ترتيب الجدول تكون هي الأصعب في الموسم".

وأضاف كولر: "شريف استعاد مستواه في مباراة اليوم. تحدثت معه كثيرًا الفترة الماضية وشاهدت معه كثيرًا من أهدافه لإكسابه المزيد من الثقة، وهو ما وصل إليه اليوم".

وأوضح: "الفوز على الزمالك بثلاثية اليوم يؤكد أننا لم نتأثر بغيابات في لقاء اليوم، وعدم مشاركة أيمن أشرف لأنه عائد من إصابة طويلة".

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