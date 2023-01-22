مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل بعد الخسارة من الأهلي بالدوري المصري

المصدر: د ب ا

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وجه مرتضي منصور رئيس الزمالك الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته لبحث مصير الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة صفر /3 أمام الأهلي في القمة 125 بالدوري المصري لكرة القدم.

وقال مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس السبت: "دعا مرتضي منصور مجلس ادارة نادي الزمالك لاجتماع طارئ الساعة 11 مساء اليوم لبحث مصير فيريرا".

وعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه 3 / صفر على غريمه التقليدي الزمالك، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 14 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل شريف الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

على الجانب الآخر تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

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