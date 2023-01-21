أبو بكر ينضم إلى بشكتاش للمرة الثالثة بعد رحيله عن النصر

المصدر: وكالات

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أعلن بشكتاش التعاقد مع مهاجم الكاميرون فينسن أبو بكر اليوم السبت لمدة عامين ونصف ليبدأ فترة ثالثة مع النادي التركي عقب فسخ عقده مع النصر السعودي لإفساح المجال أمام تسجيل الوافد الجديد في صفقة ضخمة كريستيانو رونالدو.

ولجأ بشكتاش لطريقة طريفة للإعلان عن الصفقة بنشر فيديو يوضح انتقال مهاجمه الهولندي فاوت فيخورست إلى مانشستر يونايتد لتعويض رحيل رونالدو.

وبالتبعية عوض النجم البرتغالي رحيل أبو بكر الذي سيسد فراغ فيخورست في بشكتاش ضمن حركة الانتقالات الثلاثية هذا الشهر.

وقال بشكتاش تعليقا على الفيديو "تتبدل السنوات والطرق والملابس، لكن لا يمكن أن يتبدل الحب، الحب الأعمى، مرحبا في بيتك فينسن أبو بكر".

وسبق أن لعب أبوبكر (30 عاما) في صفوف بشكتاش في موسم 2020-2021 وأحرز معه 15 هدفا في 26 مباراة، كما لعب معه على سبيل الإعارة في موسم 2016-2017 وسجل 12 هدفا في 27 مباراة، وتوج معه بلقب الدوري مرتين وبكأس تركيا مرة.

وفي فيديو كارتوني آخر ظهر مجسم لشعار نادي النصر يسأل "مرحبا أريد كريستيانو من فضلك" ويرد رونالدو بصيحته الشهيرة عند الاحتفال بالأهداف، ثم يقول شعار يونايتد لبشكتاش "احتاج إلى فيخو" فيوافق، ثم يظهر أبو بكر ليبشر الجماهير بعودته إلى تركيا.

وقضى فيخورست النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة مع بشكتاش، حيث سجل تسعة أهداف في 18 مباراة في كافة المسابقات.

وأعلن النصر إنهاء التعاقد مع أبو بكر، الذي أحرز هدفين مع الكاميرون في كأس العالم الماضية في قطر منهما هدف الفوز على البرازيل، في ساعة مبكرة صباح اليوم.

وسجل أبو بكر أربعة أهداف في 12 مباراة هذا الموسم مع النصر.

ومن المنتظر أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتفاق غدا الأحد.

وسجل رونالدو هدفين في مباراة استعراضية جمعت لاعبي النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان وغريمه ليونيل ميسي، وفاز بطل فرنسا 5-4 في استاد الملك فهد يوم الخميس الماضي.

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