حمد بن خليفة: «خليجي 25» أعادت الروح للبطولة

المصدر: البصرة - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، عن سعادته بنجاح البصرة لـ«خليجي 25»، مؤكداً أن النسخة الحالية أعادت الروح لبطولات الخليج بسبب التفاعل والدعم الجماهيري الكبير الذي شهده الحدث في العراق، ولأن البطولة حطمت الأرقام القياسية في عدد الحضور الجماهيري والتفاعل كان كبيراً وفاق التوقعات.

وقال رئيس اتحاد كأس الخليج العربي في تصريحات إعلامية، إن تنظيم «خليجي 25» في العراق حصل على علامة (جيد جداً)، قائلاً: أمنحه 8 من 10 كتقييم، ولم أكن أتوقع نجاح البطولة على هذا النحو، وظهور بعض الملاحظات في العملية التنظيمية يكاد يكون أمراً طبيعياً، إلا أن المستوى الفني لم يرتقِ للطموح، مقارنة بالنسخ السابقة، وأنا أمنح المستوى الفني للبطولة 5 من 10.

مساعٍ للتطوير

وأضاف الشيخ حمد بن خليفة قائلاً: نسعى لتطوير البطولة وتثبيتها بقدر المستطاع والفضل الأول في نجاح البطولة من بعد الله هو الجمهور العراقي الذي كان عاملاً أساسياً، لذلك سوف تشهد الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المقترحات، مثل إقامة مسابقات للمراحل السنية بعد أن غابت منذ فترة، وتقديم مقترح لرؤساء الاتحادات الخليجية بإضافة فريق أو اثنين من دول المنطقة إلى البطولة.

وقال رئيس اتحاد كأس الخليج العربي إن موعد إقامة النسخة المقبلة «خليجي 26» ستقام في الكويت بشهر ديسمبر من العام 2024، وهذا الموعد الجديد تم وفقاً للمستجدات الحالية لأن قطر سوف تستضيف بطولة كأس آسيا في شهر يناير 2024 بسبب اعتذار الصين عن الاستضافة، ونحن كنا بصدد إقامة البطولة بشهر ديسمبر 2023 وتثبيت موعدها لكننا اتفقنا سابقاً بعدم إمكانية إقامة البطولة قبل كأس آسيا.

عودة الدور

وقال الشيخ حمد بن خليفة: أتمنى من الأشقاء في الكويت السير على نهج الأشقاء العراقيين بتنظيم بطولة ناجحة، أما «خليجي27» فستقام في ديسمبر من العام 2025، وبعدها سنستمر على الدور كل عامين، والنسخة المقبلة في الكويت إن لم تكن الكويت جاهزة قبل البطولة بعام، ستقام في الدولة البديلة ولم يتم الاستقرار على الدولة البديلة حتى الآن.

وعن مساعي اعتماد البطولة من قبل «فيفا» يقول رئيس اتحاد كأس الخليج العربي: بطولة كأس الخليج تقام وفقاً لرزنامة موضوعة بعلم الفيفا، ونعلم أن الرزنامة الدولية مزدحمة.

وقد قمنا خلال الاجتماع الأخير للاتحاد الخليجي بطرح فكرة مشاركة منتخبين من خارج دول منطقة الخليج، وهي إحدى النقاط المتعلقة بتطوير البطولة، وسيتم طرح هذا الأمر للتصويت من قبل الأعضاء، حيث سيتم تشكيل لجنة لدراسة مقترحات تطوير البطولة لما تمثله كرة القدم من أهمية.

دعم اليمن

كما أكد وجود مساعٍ لمشاركة اللاعب اليمني في الدوريات الخليجية كمواطن، والاتحاد الآسيوي لا يمانع في ذلك، مساهمة في تطوير الكرة اليمنية، وهناك خطوات لدعم الاتحاد اليمني في الفترة المقبلة، ونحن حريصون على دعم اليمن واقترحنا مشاركة اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الخليجية وكنا قد طبقنا هذه الفكرة في الدوري القطري.

وقال الشيخ حمد بن خليفة: رفعنا توصية إلى لجنة المسابقات الخليجية لزيادة فترة بطولة كأس الخليج بسبب ضغط المباريات، والمقترح قيد الدراسة.

حضور جماهيري

عن الحضور الجماهيري الكبير في مباريات البطولة، قال رئيس اتحاد كأس الخليج العربي: «خليجي25» كسرت جميع الأرقام القياسية للحضور للجماهيري، ونشكر الشعب العراقي والحكومة العراقية ومحافظ البصرة والاتحاد العراقي على حسن الاستضافة للبطولة، التي نتمنى أن نراها مرةً أخرى في العراق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز