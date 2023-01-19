العراق يتقدم على نظيره العماني بهدف في الشوط الأول لنهائي خليجي 25

المصدر: البيان

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تقدم المنتخب العراقي على نظيره العماني بهدف دون رد في الحصة الأولى في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد البصرة الدولي في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وجاء الهدف العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 24.

ويتطلع العراق إلى استعادة اللقب الغائب عن سجل إنجازاته منذ 35 عاماً، حيث سبق وأن حقق اللقب ثلاث مرات أعوام، 1979 و 1984 و 1988.

ودخل المنتخب العراقي المباراة بتشكيلة مكونة من:

لحراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: اللي فاضل، علي فائز، مصطفى ناظم، ضرغام إسماعيل.

خط الوسط: إبراهيم بايش، أمجد عطوان، أمير العماري.

خط الهجوم: حسين علي، أيمن حسين، شيركو كريم.



بينما ضمت تشكيلة منتخب سلطنة عمان كلاً من:

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، فهمي دوربين، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي، المنذر العلوي، عصام الصبحي.

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