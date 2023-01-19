45 دقيقة.. مدة مشاركة كريستيانو رونالدو أمام باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيشارك مع نجوم النصر والهلال، أمام باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض، لمدة شوط واحد.

وبحسب شبكة "ESPN"، فأن رونالدو سيشارك 45 دقيقة فقط في المباراة، على أن يحمل شارة القيادة.

وأكدت الشبكة العالمية، أنه تم تلقي أكثر من مليوني طلب لحضور مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، نظراً لمشاركة كوكبة من النجوم ستجمعها ملعب واحد.

وتقام مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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