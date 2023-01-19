نهائي «خليجي 25» ينطلق في موعده

المصدر: البيان

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أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي، أن نهائي كأس الخليج العربي بين منتخبي العراق وعمان المقرر إقامته على ملعب البصرة الدولي، سيُقام في موعده كما هو محدد.

وكان محافظ البصرة أكد أن هناك إمكانية بنقل أو إلغاء المباراة بسبب تدافع الجماهير، ولكن الاتحاد العراقي أكد أن المباراة ستقام في موعدها وذلك بعد انسحاب جزء كبير من الجماهير العراقية استجابةٍ لطلب الجهات الأمنية.

وجاء في بيان الاتحاد العراقي: "يؤكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد على ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الختام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع، وندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل".

وتنطلق مباراة العراق وعمان بنهائي خليجي 25، في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات.

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