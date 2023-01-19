بسبب التدافع الجماهيري.. نهائي كأس الخليج العربي مهدد بالإلغاء

المصدر: البيان

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شهدت مدينة البصرة منذ الليلة الماضية توافد أعداد كبيرة من المشجعين على ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين العراق وعمان، وبسبب التدافع الجماهيري سجلت حالة وفاة وعدد من الإصابات بين المشجعين، الأمر الذي يهدد مصير المباراة النهائية بالإلغاء ونقلها لدولة أخرى.

وتكدست حشود بشرية كبيرة حول ملعب البصرة الدولي منذ فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أربك السلطات الأمنية والجهات المنظمة للبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعًا طارئاً لمناقشة الوضع وتحديد مصير المباراة النهائية، وبحسب شبكة "سكاي نيوز" يقول محافظ البصرة أسعد العيداني إنه بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يتم حالياً التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتفويج الجماهير من المكان خوفاً على سلامتهم بالدرجة الأولى.

وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".

وناشد محافظ البصرة الجماهير العراقية في بيان رسمي التعاون مع الجهات المنظمة وإنقاذ المباراة النهائية لـ "خليجي 25"، حتى تتوفر الظروف الملائمة لإقامة النهائي، وأثنى العيداني على الالتزام الكبير الذي أظهره الجمهور العراقي خلال كامل أيام الحدث الخليجي الكبير.

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