حالة وفاة و60 إصابة في حادث تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: البيان

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أكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن مصدر طبي، أن هناك حالة وفاة و60 إصابة، بين المشجعين بمحيط ملعب البصرة الذي يستضيف نهائي كأس الخليج العربي، نتيجة التدافع.

وقال المصدر الطبي لوكالة (واع)، إن التدافع بين المشجعين في محيط ملعب البصرة، أدى لوفاة شخص وإصابة 60 شخصاً، مشيراً إلى أن هناك حالات حرجة بين المصابين.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة منتخب العراق أمام المنتخب العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين.

وانطلقت البطولة التي تستضيفها العراق في السادس من شهر يناير الجاري، بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.

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