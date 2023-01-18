الغيلاني يرحب بمقترح اعتبار اليمني لاعباً خليجياً

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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أعلن قتيبة الغيلاني رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العماني لكرة القدم موافقة الاتحاد بشكل مبدأي على مقترح نظيره اليمني، باعتبار اللاعب اليمني لاعباً مواطناً في دول الخليج، ما يساهم في انضمام المواهب اليمنية لمختلف المسابقات في الاتحادات الخليجية.

وقال الغيلاني: سيخضع المقترح الذي يقضي باعتبار اللاعب اليمني، لاعباً خليجياً بين دول المنطقة، خصوصاً في المراحل السنية وفرق الرديف، وانتهاءً بالفرق الأولى، إلى دراسة مستفيضة من قبل اتحاد الكرة، وسيتم رفع توصيات بالدراسة إلى الجهات المعنية بالدولة، وقال رئيس لجنة المسابقات رحبنا بالمقترح الذي تناوله اجتماع المؤتمر العام، وأبلغنا الأشقاء خلال الاجتماع، بأن الاتحاد العماني يرحب باعتبار اللاعب اليمني لاعباً مواطناً، ما يعني عدم قيده أجنبياً، خصوصاً أن تلك المبادرة من شأنها دعم الشعب اليمني ومحاولة تقديم العون للحفاظ على المواهب اليمنية المميزة، والتي تحتاج لفرصة واحتكاك والاستفادة من تلك المواهب، وستكون في المراحل السنية كمرحلة أولى في حال تمت الموافقة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف الغيلاني: لا شك أن المقترح من شأنه أن يساهم في تعزيز المسابقات في الاتحادات الخليجية، حيث هناك موافقات مبدئية من بعض الاتحادات مثل عمان وقطر، وأعتقد من الممكن تطبيق ذلك مستقبلاً في باقي دوريات المنطقة، لأن مثل هذه المقترحات يكون لها تأثير إيجابي على مختلف المسابقات.

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