سبعة لاعبين عرب في تشكيل إفريقيا المثالي لعام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في عام 2022.

وضم التشكيل المثالي سبعة لاعبين عرب بينهم خمسة مغاربة، وذلك بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، باحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب - إشبيلية)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، خاليدو كوليبالي (السنغال - تشيلسي)، رومان سايس (المغرب - بشكتاش)، علي معلول (تونس – الأهلي المصري)

خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب - فيورنتينا)، محمد قدوس (غانا - أياكس)، عز الدين أوناحي (المغرب – أنجيه)

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، ساديو ماني (السنغال - بايرن ميونخ)، فينسنت أبوبكر (الكاميرون - النصر السعودي)

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