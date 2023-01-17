أهوار العراق تحتضن وفود «خليجي 25»

المصدر: متابعة - علي شدهان

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احتضنت أهوار العراق، الوفود المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وذلك بجولة نهرية على متن القوارب الخشبية، شارك فيها أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي.

واطلعت وفود «خليجي 25» من خلال الجولة النهرية على الطبيعة الساحرة لمنطقة الأهوار التي تقع في جنوب العراق، والمدرجة ضمن لائحة الإرث العالمي.

ولفت المبرقع إلى أن الوفود عبروا عن إعجابهم بما تزخر به أهوار العراق، مشيداً بدور مختلف وسائل الإعلام الخليجي في نقل صورة موضوعية عن الواقع العراقي من كل الجوانب الحياتية.

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