مطالب بضم مهاجم أتلتيكو مدريد لمنتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب الدولي المغربي السابق يوسف شيبو، من مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي، بضرورة متابعة عبد الله ريحاني مهاجم فريق الشباب بنادي أتلتيكو مدريد، كونه قادر على تقديم الإضافة الفنية للمنتخب المغربي.

ونشر شيبو صورة لعبدالله ريحاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "وليد هذا الشاب يلزمك متابعته، هو المستقبل كونه مهاجماً متكاملاً".

وأضاف: "موهبة مغربية تسطع بخط هجوم شباب أتلتيكو مدريد، إذا كنت مكانك سأضمه للمجموعة في أقرب تجمع".

ويعتبر ريحاني من أبرز المواهب الصاعدة بفريق الشباب لأتليتكو مدريد، ويمتلك حظوظاً قوية لتصعيده إلى الفريق الأول.

ولعب ريحاني صاحب الـ 18 عاماً، مع المنتخب المغربي تحت 20 عاماً في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر، وشارك في سبع مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف.

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