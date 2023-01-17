أبرزهم رونالدو.. قائمة نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، الإعلان عن قائمة مباراة نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين، لخوض مباراة باريس سان جيرمان في نهائي كأس موسم الرياض.

وتقام مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس موسم الرياض، الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وشهدت قائمة نجوم الهلال والنصر لمباراة باريس سان جيرمان، تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على رأس القائمة، التي ضمت 22 لاعباً، هم:

محمد العويس، أمين بخاري، كريستيانو رونالدو، عبد الإله العمري، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، لويس جوستافو، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي ماريتينز، أندريه كاريو، موسى ماريجا

يذكر أنه تقرر في وقت سابق، أن يحمل رونالدو شارة قيادة نجوم الهلال والنصر في مباراة باريس سان جيرمان.

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