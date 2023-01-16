حادث مروري يودي بحياة «مشجعين» لمنتخب العراق

المصدر: متابعة: علي شدهان

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أودى حادث مروري مروع بحياة عدد من مشجعي منتخب العراق الأول لكرة القدم، قبل مباراته أمام نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 المتواصلة في مدينة البصرة العراقية.

وجرى الحادث في الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة، في رحلة المشجعين نحو ملعب البصرة الدولي لمؤازرة أسود الرافدين في مباراتهم أمام قطر. وتقدم عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لـ«خليجي 25» نيابة عن أسرة الاتحاد، بالتعازي والمواساة لعوائل الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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