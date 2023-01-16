عمان تقصي حامل اللقب الأحمر البحريني وتضرب موعداً مع العراق في نهائي "خليجي25"

المصدر: البيان

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حقق المنتخب العماني فوزاً تاريخيا ًعلى نظيره البحريني (1-0) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب الميناء الأولمبي في مدينة البصرة ضمن مباريات نصف نهائي "خليجي25" ليضرب موعداً مع نظيره العراقي صاحب الأرض في النهائي المقرر له 19 الجاري .

وسجل جميل اليحمدي هدف المباراة الوحيد للمنتخب العماني في الدقيقة 83.

وكان المنتخب العماني قد حل في المركز الثاني للمجموعة الأولى بعد تعادله سلباً مع العراق المضيف في مستهل مشواره في البطولة، قبل فوزه المثير على اليمن 3-2 وثم السعودية 2-1.

وأحرزت عمان التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة والعشرين في تاريخها لقبها الأول في 2009 بفوزها على السعودية بركلات الترجيح 6- 5 (صفر-صفر)، ثم الثاني في 2018 بنفس الطريقة بتخطيها الامارات 5-4 (صفر-صفر).

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