صدمة قوية للنصر بسبب عدد المباريات التي يغيب عنها أوسبينا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، بقيادة الفرنسي رودي غارسيا، صدمة قوية بسبب مدة غياب الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى "العالمي"، نتيجة الإصابة.

وكان دافيد أوسبينا تعرض لإصابة قوية، في مواجهة النصر والشباب بالجولة 13 من منافسات الدوري السعودي، أثر كرة مشتركة مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أوسبينا، إصابته بكسر في عظام المرفق، ليتأكد غيابه 6 أسابيع على الأقل، وهو ما يضع النصر في ورطة كون أوسبينا أحد عناصره الأساسية التي يعتمد عليها.

ويفقد النصر خدمات أوسبينا في خمس مباريات على التوالي ببطولة الدوري السعودي، ستكون أمام كل من الاتفاق، والفتح، والوحدة، والتعاون، وضمك، وكذلك لقاء الاتحاد بكأس السوبر السعودي، ونهائي نفس البطولة حال تأهل العالمي على حساب اتحاد جدة، ليصل إجمالي عدد المباريات المقرر غيابه عنها إلى 7.

وأكدت تقارير صحفية، أنه من المحتمل أن يعود أوسبينا للمشاركة مع النصر بداية من مباراة الباطن بالدوري السعودي، المقرر إقامتها 3 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يعتمد رودي غارسيا، على واحد من الثنائي بخاري أو وليد عبدالله، لتعويض غياب أوسبينا في المباريات السبع المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز