هل تعود الثنائية التاريخية؟ النصر السعودي يستهدف ضم كريم بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن النصر السعودي يستهدف التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي ينتهي تعاقده مع الميرنغي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "Media-FOOT"، فإن مسؤولي الكرة السعودية يسعوا لضم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف نادي النصر، كجزء من خطة ضم نجوم الكرة العالمية، بهدف تسليط الضوء على الدوري السعودي، ضمن خطة محتملة لتقديم ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأشار الموقع إلى أن لمّ شمل بنزيما ورونالدو يعتبر هدفاً للنصر السعودي، بعد أن تزاملا سوياً في صفوف ريال مدريد 9 أعوام.

وأضاف التقرير أن النصر سيقدم عرضاً للتعاقد مع بنزيما، قبل فتح ملف تجديد عقده مع ريال مدريد.

وكان بنزيما علّق مؤخراً على مستقبله، حيث قال: "لا أحد يعلم ما سيحدث غداً في كرة القدم"، رداً على سؤال بخصوص تجديد عقده مع ريال مدريد.

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