التاريخ يرجح كفة العراق والبحرين في الوصول إلى نهائي «خليجي 25»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرجح تاريخ بطولات كأس الخليج العربي، كفة منتخبي العراق والبحرين في التأهل إلى المباراة النهائية لـ«خليجي 25» في مدينة البصرة العراقية، وذلك قبل مواجهتي الدور قبل النهائي، إذ تجمع المباراة الأولى العراق (أسود الرافدين) مع «العنابي» القطري على ملعب استاد البصرة الدولي في الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتليها المباراة الثانية في التاسعة والربع مساءً، وتجمع البحرين مع عمان على ملعب استاد الميناء.

العراق وقطر

سبق أن تواجه المنتخبان العراقي والقطري 10 مباريات في تاريخ بطولات كأس الخليج، وحققت العراق الفوز في 5 مباريات، وتعادلا 4 مرات، وحققت قطر فوزاً واحداً وبنتيجة 2-1، وكان في «خليجي 7» في سلطنة عمان عام 1984، وهي البطولة الوحيدة التي شهدت مواجهتين بين المنتخبين، بعدما تكرر اللقاء بينهما في المباراة النهائية.

ففي الدور الأول، والذي أقيم بنظام دوري من دورين بين المنتخبات السبعة المشاركة في تلك النسخة، تساوى المنتخبان برصيد 9 نقاط لكل منهما، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لحسم اللقب، ونجح المنتخب العراقي وقتها في التتويج بكأس الخليج، بالفوز بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، والوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

فيما انتهت أول مباراة بينهما بالتعادل السلبي، وذلك في «خليجي 4» في قطر عام 1976، وهي المباراة الوحيدة التي خلت من الأهداف بين الفريقين، فيما كان الفوز الأكبر من نصيب العراق وبنتيجة 3-0 في «خليجي 9» بالسعودية عام 1988، والتعادل الأكبر تحقق بنتيجة 3-3 في «خليجي 17» بقطر عام 2004، وآخر مباراة جمعت بينهما في «خليجي 24» بقطر عام 2019، انتهت بفوز العراق 2-1.

وسجل «أسود الرافدين» في تلك المواجهات التاريخية، 16 هدفاً، و«العنابي» 9 أهداف، وكان أحمد راضي، هداف العراق بتسجيله 3 أهداف، في حين، تشارك الثلاثي منصور مفتاح ومحمد قاسم مجد ووليد جاسم، لقب هداف قطر في الشباك العراقية بتسجيل كل منهما هدفين، وتتبقى الإشارة إلى أن مباراة اليوم، ستكون الأولى بين المنتخبين في الدور نصف النهائي لكأس الخليج.

البحرين وعمان

التقى منتخبا البحرين وعمان 21 مرة في بطولات كأس الخليج قبل مواجهة الليلة، وحققت البحرين الفوز في 9 مباريات، وفازت عمان 3 مرات، وتعادلا 9 مباريات، وسجلت البحرين 27 هدفاً، وعمان 15 هدفاً، وفؤاد بو شقر، هداف مواجهات المنتخبين للبحرين بتسجيله 4 أهداف، بينما هداف عمان التاريخي في مواجهاته مع «الأحمر» البحريني، عماد علي الحوسني وبدر الميمني وسجل كل منهما 3 أهداف.

فيما حققت عمان، أولى نتائجها الإيجابية مع البحرين عندما تعادلا سلبياً في «خليجي 8» بالبحرين عام 1986، وقبلها حققت البحرين الفوز في 5 مواجهات خليجية جمعت بينهما بداية من «خليجي 3» بالكويت عام 1974، وهي المواجهة التي شهدت الفوز الأكبر للبحرين وكان بنتيجة 4-0.

وكان فوز لعمان على قطر بنتيجة 2-0 في «خليجي 19» بسلطنة عمان عام 2009، أما أول فوز لعمان، فتحقق بنتيجة 3-2 في نصف نهائي «خليجي 17» بقطر عام 2004، ليكون لقاء اليوم، هو الثاني بين المنتخبين في المربع الذهبي، وفي آخر مواجهة بين المنتخبين تعادلا دون أهداف في دور المجموعات في «خليجي 24» بقطر عام 2019.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز