طاقم تحكيم إماراتي للقاء البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين “خليجي زين25” التي تستضيفها مدينة البصرة، عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد في نصف النهائي، واللتين تجمعان العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي، والبحرين وعمان على ملعب الميناء الأولمبي.

وأسندت اللجنة قيادة مباراة البحرين وعمان والتي تقام في التاسعة والربع مساء بتوقيت الإمارات إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عادل النقبي، ويعاونه كل من علي النعيمي وسبيت عبيد، وتم تعيين الكويتي عبدالله جمالي حكما رابعا، و مواطنه عبدالهادي العنزي حكما خامسا، وجاء حكما للفيديو المساعد الإماراتي أحمد درويش ويعاونه السعودي عبدالله الشهري، والكويتي محمد باجيه الشمري مقيما للحكام.

كما أسندت اللجنة مباراة العراق وقطر والتي تقام في الخامسة والربع مساء بتوقيت الإمارات، إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ، ويساعده مواطناه كل من زهو في وزهانج شانغ، والحكم الرابع ستيفان كوفاكس (رومانيا)، والحكم الخامس فاسيلي مارينيسكو (رومانيا)، وجاء الصيني فيو مينج حكما للفيديو المساعد يعاونه الفرنسي جيرمي بيرنارد، بينما الإماراتي حمد المزروعي مقيما للحكام.

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