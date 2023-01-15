وفاة شايع النفيسة نجم "الكوكب" والمنتخب السعودي السابق

المصدر: وكالات

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توفي اليوم الأحد شايع النفيسة نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الثمانينات السابقة عن عمر يناهز الـ61 عاماً وسيصلى عليه الإثنين في محافظة الخرج، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ولعب الراحل 32 مباراة دولية مع المنتخب السعودي كانت الأولى أمام منتخب إندونيسيا في 12 من ديسمبر من عام 1980 حيث انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين كما لعب في تصفيات كأس العالم 1982 وشارك في مباراة البحرين التي فاز فيها الأخضر بهدف نظيف كما شارك في كأس الخليج التي جرت بالإمارات عام 1982 وبعمان عام 1984

وفي كأس الخليج التي جرت في البحرين عام 1986 وكان لاعباً مؤثراً في قيادة المنتخب السعودي للفوز بكأس أمم آسيا، حيث سجل الهدف الأول في شباك منتخب الصين عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة قبل أن يعزز ماجد عبد الله كبير هدافي السعودية النتيجة بهدف ثانٍ في شباك «التنين»، كما شارك في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس عام 1984.

وساهم النفيسة أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينات في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها «الأخضر» بهدفين نظيفين.

ومن بين 32 مباراة دولية شارك فيها لعب أساسياً في 23 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.

وأشرف على تدريبه البرازيليون الثلاثة الشهير مانيللي زاغالو وخوسيه كاستيلو وعميد مدربي السعودية خليل الزياني.

وقاد النفيسة فريق الكوكب أحد أندية الدرجة الأولى حينها إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبد الله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق وحقق مع فريقه نتائج لافتة في الدوري السعودي في تلك الفترة.

ووسط تميزه وتألقه في تلك السنوات نجح في خطف الأنظار والأضواء في الكرة السعودية، حيث تلقى عروضاً حينها للانتقال من الكوكب لأندية الهلال والنصر والاتحاد لكنه فضل البقاء مع ناديه الحاضر في محافظة الخرج.

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