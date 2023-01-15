مدرب النصر يؤكد مشاركة رونالدو أمام الاتفاق السعودي

المصدر: ا ف ب

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أكد رودي جارسيا مدرب النصر مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بقميص "العالمي" أمام الاتفاق الأسبوع المقبل في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتعاقد النصر مع رونالدو "37 عاماً" في صفقة ضخمة قبل نحو أسبوعين لكنه غاب في مباراتين أمام الطائي والشباب بسبب إيقاف سابق منذ كان في مانشستر يونايتد.

وأبلغ جارسيا مؤتمراً صحفيا عقب التعادل دون أهداف مع الشباب ليحافظ على صدارة الدوري "السبت" "رونالدو سيكون حاضراً أمام الاتفاق" يوم "الأحد" في استاد مرسول بارك بالجولة 14.

وانضم المهاجم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني، إلى النصر بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن الهداف التاريخي للمنتخبات ولريال مدريد قد يخوض مباراته الأولى في السعودية خلال لقاء ودي يجمع لاعبي النصر والهلال سويا ضد باريس سان جيرمان يوم 19 هذا الشهر.

وافتقد النصر اللمسة الحاسمة في الهجوم خارج ملعبه اليوم أمام منافسه المباشر الشباب رغم مشاركة هداف الدوري أندرسون تاليسكا. وأثيرت علامات استفهام حول عدم الدفع بمهاجم الكاميرون فينسن أبو بكر رغم وجوده على مقاعد البدلاء.

وأشارت تكهنات إلى رحيل أبو بكر عن النصر وانتقاله إلى بشيكطاش التركي لإفساح المجال أمام رونالدو في هجوم الفريق الأصفر.

وأوضح المدرب الفرنسي "عاد أبو بكر للتو من إصابة وكان من الصعب المغامرة به خوفا من تفاقم إصابته".

وربما يفضل النصر خروج الظهير جيسلان كونان من ساحل العاج أو لاعب وسط أوزبكستان جلال الدين مشاريبوف لتسجيل رونالدو بقائمة اللاعبين الأجانب.

وقد تعيد إصابة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، في اللحظات الأخيرة أمام الشباب، حسابات النصر، وربما يكون الضحية من اللاعبين الأجانب بعد أن أعلن النادي غيابه ستة أسابيع بسبب كسر في عظام المرفق.

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