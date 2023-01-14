السوداني يحتفي في بغداد بوفود «خليجي 25»

المصدر: متابعة: علي شدهان

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احتفى المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، في العاصمة العراقية بغداد، بوفود بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، المتواصلة في مدينة البصرة. وأقام السوداني مأدبة غداء على ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد تكريماً لرؤساء الاتحادات الخليجية المشاركة في «خليجي 25»، ونخبة من رجال الإعلام، ونجوم كرة القدم الخليجية.

وحضر المأدبة، أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، وعدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد، وأسعد العيداني، محافظ البصرة.

كما رحب السوداني بالحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة، وعادّاً الحدث عرساً خليجياً عربياً كبيراً على أرض العراق، ومبيناً الأهمية الرمزية للبطولة لعموم شعوب المنطقة.

وأوضح السوداني أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود العراقية، والمتعلقة بتأشيرات الدخول، ستستمر إلى ما بعد البطولة، مشدداً أن العراق دائم الترحيب بالأشقاء كافة.

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