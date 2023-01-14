مدرب منتخب الإمارات: مستوانا لم يرتق لطموحاتنا في "خليجي 25"

المصدر: وام

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اعتبر رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، أن المستويات التي قدمها المنتخب في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بالبصرة لا تتماشى مع الطموحات التي سعى الفريق لتحقيقها في هذه البطولة.

ووصف أروابارينا المنتخب بأنه لم يكن "محظوظاً" ولم يظهر بالمستوى المأمول في ظل الإمكانات التي كانت متوافرة له.

وقال: "حاولنا قدر جهدنا تحقيق الفوز، مثلما كان الحال بالنسبة للمنتخب القطري، ما جعل المباراة تميل لمصلحة كل جانب بعضا من الوقت.. ولهذا، أرى أن نتيجة التعادل عادلة".

وأكد أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم على دراية تامة بالأهداف التي كانت موضوعة وطريقة عمله كمدرب، وأنه لم ولن يدخر أي جهد في تطوير أداء المنتخب، الذي تنتظره المزيد من المشاركات في الفترة المقبلة.

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