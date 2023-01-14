 خليجي 25: نقل مباراة البحرين وعمان في نصف النهائي إلى ملعب الميناء

المصدر: وكالات

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تقرّر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25 في كرة القدم إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلاً من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.

وتقام مبارتا نصف نهائي خليجي 25 الإثنين، فتجمع الأولى العراق متصدر المجموعة الأولى وقطر وصيفة المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تم نقلها الى ملعب الميناء منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني المجموعة الاولى.

وذكر المسؤول الإداري في ملعب البصرة الدولي لطفي عبود السبت لوكالة فرانس برس "تم نقل المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 25 الى ملعب الميناء، حفاظًا على حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض ان لا تتجاوز مباريات كرة القدم لمدة 8 ساعات على أرضيته في الأسبوع الواحد".

وتأثرت أرضية ملعب البصرة الدولي كثيرا خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الاولى التي انتهت لحساب العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصر لمدة 24 ساعة متواصلة.

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