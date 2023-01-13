"الأبيض" الإماراتي يودع خليجي 25 وقطر تخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي

المصدر: وكالات

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تأهل المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المقامة حاليا في البصرة بالعراق، بعد تعادله مع نظيره الإماراتي 1 / 1،اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 77، قبل أن يدرك تميم منصور التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب البحريني المتصدر، وبفارق الأهداف عن الكويت في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، أنهى منتخب الإمارات دور المجموعات باحتلال المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره البحريني 1 / 1.

وتقدم منتخب البحرين عن طريق مهدي الحميدان في الدقيقة 26، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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